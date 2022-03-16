Barcelona’nın hocası Xavi, Galatasaray maçı öncesi iddialı!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda yarın, 0-0’lık ilk maçın rövanşında Galatasaray ‘a konuk olacak olan Barcelona’da teknik direktör Xavi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“BU MAÇ İKİ TAKIM İÇİN DE FİNAL”

“Galatasaray ilk maçta bizi durdurdu. Etkili olamadık, üstümüze düşeni yapamadık. Bu maç bizim için de Galatasaray için de final. Kazanmamız gerekiyor. Bu takımın Avrupa’da yarışabileceğini göstermek istiyoruz. Yarın final niteliğinde bir maç oynayacağız. İlk maçta iyi oynamadık. Bizim hedefimiz yarın oynanacak maçı kazanmak olacak.”

“Daha iyi defans yapmalıyız düzeltmemiz gereken birçok şey var. Son dönemde birçok şeyi değiştirdik ama değiştirmemiz gereken konular var. Formda olduğumuz için iyi sonuçlar almaya başladık ama idman yapıp daha iyi olmamız lazım.”

“İlk maç çok iyi olmadığımızı söyleyebilirim. İlk maçta neleri yapamadığımızı analiz ettik. Çok kompakt oynadılar. İlk maçtaki hatalarımızı analiz ettik ve yarın daha iyisini yapmak için iyi çalıştık.”

“ROTASYON FİKSTÜRDEN KAYNAKLI”

“Kadrodaki rotasyonumuzun nedeni yoğun fikstürden kaynaklı. Galatasaray’ın hakkını vermek lazım Avrupa’da her takımla rekabet edebilecek düzeyde bir takım. Domenec Torrent bizi çok iyi tanıyor, çok iyi bir hoca. Galatasaray, ilk maçta çok iyiydi. Bakalım yarın neler olacak.”

“Çok zor bir atmosfer olacak. Şartlar farklı. Hatta ilk maçtan daha agresif olacaklardır. Bunun bilincindeyiz. Yarın, bizim için önemli bir sınav olacak. Bekleyip, göreceğiz.”