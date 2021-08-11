Barcelona’nın istediği Kayserisporlu Emre Demir için açıklama

Barcelona'nın transfer etmek istediği Kayserisporlu Emre Demir ve Avrupa'dan birçok kulübün radarındaki Doğan Alemdar hakkında, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan açıklama geldi.

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Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, genç futbolcular Emre Demir ve Doğan Alemdarı’n transferiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok” dedi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, orta saha oyuncusu Emre Demir ve kaleci Doğan Alemdarın transferiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Gözbaşı açıklamasında, “Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım” ifadelerine yer verdi.

Kayserispor altyapısında yetişen ve 2019’dan beri A takımda forma giyen 17 yaşındaki Emre Demir’in Barcelona’nın radarında olduğu ve Katalan ekibinin transferi noktalamak üzere olduğu iddia edilmişti. Öte yandan kaleci Doğan Alemdar için de Avrupa’nın önemli kulüplerinden teklifler olduğu öğrenildi.