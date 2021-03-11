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Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ne vedası… Messi’nin sorguya çekildiği gece!

Şampiyonlar Ligi defterini 16 yıl sonra çeyrek final göremeden kapatan Messi'nin altın çağı gerçekten kapandı mı? Paris'te kaçan penaltı, yitirilen umutlar ve bir kahramanın kariyerinin sorguya çekildiği geceden yansıyanlar...

Ümit GENÇ
Güncellenme: 14:09, 11/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ne vedası… Messi’nin sorguya çekildiği gece!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile rövanşta 1-1 berabere kalan Barcelona çeyrek final göremeden evin yolunu tuttu… Barça için bir numaralı turnuvaya veda aslında 3 hafta önce Camp Nou’da gerçekleşmişti. İspanya’da attığı penaltı golü ile eşleşmenin orantısız gücünü göstermeye çalışan Messi, Kylian Mbappe’nin hat-trick performansıyla kendi çağının yavaş yavaş sona erdiğini görmüş ve sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Devler Ligi’nde son dönemlerin en ağır yenilgisini alan Barça’da haliyle büyük sarsıntılar yaşandı. PSG mağlubiyeti çeyrek final şansının yıllar sonra mucizelere bırakıldığı anlamını taşıyordu. Üstelik çalkantılı Barcelona döneminin tam ortasında yeniden alev çemberinin içinde bırakılan Messi’nin Şampiyonlar Ligi’ne erken vedası takıma vedasını da hızlandırabilirdi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ RÜZGARI TERSİNE ÇEVİRECEK Mİ?

7 Şubat’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Messi’nin de tam destek verdiği bilinen eski başkan Joan Laporta’nın yeniden seçilmesi Barcelona’da rüzgarın tersine döneceği sinyallerini verdi. Eski yönetim ile büyük sorunlar yaşayan ve ayrılığı kafasına koyan Messi’nin ilk kez bir başkanlık seçimine oy vererek katılması Katalanlar’da pozitif bir gelişme olarak yorumlandı.

Ancak sportif başarı bambaşka bir şey… Tarihinin en zor dönemlerinde bile çeyrek final görmeyi başarmış Ronald Koeman’lı Barcelona’nın geriye dönüşü şüphesiz daha hızlı olurdu. Ancak mucize gerçekleşmedi. Parc des Princes’de Mbappe’nin penaltısıyla geriye düşen Barcelona’da Messi dakikalar içerisinde inanılmaz bir şey izletti.

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Mbappe’nin penaltısından sanki hıncını çıkaran Messi, ceza sahası dışından sol ayağıyla bir roket gönderip Navas’ı çaresiz bıraktı. Eminim maçı izleyen herkesin kafasında Messi’nin o golü sonrası tur için büyük bir umut yeşermiştir. Ancak asıl yıkım Messi’nin 11 dakika sonra kaçırdığı penaltı ile yaşandı. O muhteşem golü atan adamın bu kadar kötü bir penaltı atması beklenmiyordu elbette. Şampiyonlar Ligi’nde tam 6 yıl sonra kaçırılan o penaltı aynı zamanda çeyrek finalin de kaçırıldığı anlamına geliyordu.

16 YAŞINA GİREN BİR ÇOCUĞUN HİÇ YAŞAMADIĞI BİR DUYGU

İlk yarıda 2-1’i yakalayabilmiş bir Barcelona’nın soyunma odasındaki tur motivasyonu ve inancı siyahla beyaz kadar farklı olurdu. Ancak içeriye 1-1’le girmek, üstelik penaltı kaçırmış Messi moralsizliği ile girmek bambaşka bir durum ortaya çıkardı. En son 2015 yılında oynanan Manchester City maçında penaltı kaçıran Messi’nin vücut dili tam 16 yıllık bir hegemonyanın bitişini özetliyordu. 33 yaşına basan Arjantinli çeyrek final göremeyecekti. Bu, 16 yaşına giren Barcelonalı bir çocuğun daha önce hayatında hiç yaşamadığı bir duyguydu. Kaçan penaltı bir kahramanın zihinlerde sorguya çekilmesine neden oluyordu.


Profesyonel futbol kariyerindeki en kötü sayfayı transfer olacağı dedikoduları süren PSG’ye karşı kapatan Messi’nin bilmecesi haliyle suyu daha da bulandırdı. İspanya’da gündem artık tamamen Messi’nin Barcelona’da kalıp kalmayacağı üzerine kurulu… İspanyol basınında sezon sonunda bitecek sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceğinin artık hem menajer Koeman hem de başkan Laporta ile yürüyecek ilişkiye bağlı olduğu yazılıyor.

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‘HARİKA BİR GELECEĞİMİZ VAR’ DEDİ AMA…

PSG’ye kaptırılan turun teri soğumadan gündeme oturan Messi için konuşan Hollandalı çalıştırıcı Koeman, “Leo, yaptığımız tüm değişiklikler sayesinde ekibin geliştiğini görüyor. Özellikle, çok kaliteli genç oyuncularımız var. Önümüzde harika bir geleceğimiz var. Leo’nun bu takım için geleceğin neler getireceği konusunda hiçbir şüphesi olamaz” ifadelerini kullandı.

Ancak bu açıklamaya rağmen artık sportif olarak takımda müthiş bir tatminsizlik yaşadığı düşünülen Messi’nin yepyeni bir maceraya açılacağı söylentileri de kaybedilen çeyrek final şansının ardından yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Dünkü maçın ardından yaşanan hayal kırıklığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Messi’yi gündemin ilk sırasına taşıdı. İşte Messi için yapılan o paylaşımlar…