Barcelona’ya transfer olan Emre Demir’den Kayserispor’a sitem!

Kayserispor altyapısında yetişen ve Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Katalan ekibine katılmadan önce çok önemli açıklamalar yaptı.

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Barcelona’nın transfer ettiği ancak sezonu Kayserispor’da tamamlayan Emre Demir, Katalan ekibine dahil olma süreci ve transferi sonrası Kayserispor’da yaşadıklarına ilişkin konuştu.

Bir televizyon kanalına röportaj veren genç futbocu, uzun yıllar Barcelona’da oynamak istediğini söyledi. Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasına üzüldüğünü söyleyen Emre Demir, Barcelona’ya transferi kesinleştikten sonra Kayserispor’da kendisine yapılanlar hakkında çok konuşulacak sözler sarfetti.

“ÇOK SIKI ÇALIŞTIM”

“Sezonun ikinci yarısında çalışmalarımı hep Barcelona’yı düşünerek devam ettirdim. Çünkü oranın çok zor olacağını biliyorum. Barcelona’ya hazır gitmek istiyorum. Çünkü orada uzun yıllar kalıcı olmak istiyorum. Bu yüzden hem saha içi hem saha dışı kendimi geliştirmek için çok sıkı çalıştım.”

“MESSİ’NİN GİDİŞİ BENİ ÜZDÜ”

“Barcelona küçüklükten beri hayalimdi. Her maçını izlerdim. Şu an sezon bitmesine rağmen ara ara izliyorum eski maçlarını. Orada örnek aldığım futbolcu Messi’ydi. Onun gidişi beni üzdü açıkçası. Çünkü onunla beraber oynamayı istiyordum. İnşallah Barcelona’da uzun yıllar kalır ve bir gün 10 numaralı formayı giyerim.”

“KAYSERİSPOR’DA OYNATILMADIM”

“Transferim gerçekleştikten sonra Barcelona benim Kayseri’de oynamamı daha çok istiyordu lig tecrübesi olduktan sonra. Ama imzayı attıktan sonra oynatılmadım. Neden oynatılmadığımı ben de bilmiyorum. Oynamayı çok istiyordum. Her hafta kendimi hazırlıyordum ama bir türlü o şansı bana vermediler. Neden vermediler bilmiyorum. Olayla ilgili pek bir şey söylenmedi bana. Sözleşmede oynarsam ekstra bonus paralar alacakları durum da vardı ama yine de kulüpte bana o şans verilmedi.”

“HAYAL KURMADAN BAŞARAMIYORSUN”

“8 aydır dil eğitimi alıyorum. Hem İspanyolca hem İngilizce. Oraya gidince bir sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Daha da geliştireceğim. Hayal kurmadan bir şeyleri başaramıyorsun. Ben de hayallerim doğrultusunda çalıştım.”