Barış Başdaş’ın babası corona virüse yenik düştü

Uzun yıllar Türkiye’de forma giydikten sonra Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96’ya transfer olan Barış Başdaş’ın babası Mustafa Başdaş 56 yaşında, önceki gün corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Mustafa Başdaş, bir süre önce corona virüse yakalandı. Rahatsızlığı artarak hastaneye kaldırılan Başdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hannover 96’da top koşturan gurbetçi futbolcu Barış Başdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir adam sevdim adam, adam gibi adam, beni hiç bırakmayan, son nefesine kadar seven adam. Canımdan can gitti babam. Mekanın cennet olsun” diyerek acı haberi duyurdu.

Mustafa Başdaş’ın cenaze namazı bugün Köln Diyanet İşeri Türk İslam Birliği Ehrenfeld Köln Merkez Cami’sinde ikindi vakti kılınacak. Mustafa Başdaş’ın cenazesi, daha sonra memleketi Giresun’da defnedilecek.

17 Ocak 1990’da Almanya’nın Köln şehrinde doğan Barış, Türk milli formasını U18’de 2 kez, U21’de 18 kez ve A2’de 1 kez terletti.