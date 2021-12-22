Barış Başdaş’tan Samsunspor’a sitemli veda

Samsunspor ile yollarını ayıran Barış Başdaş, sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesajla kulübüne veda etti.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da defans oyuncusu Barış Başdaş, kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

Sezon başından Almanya'dan Samsunspor'a transfer olan Barış Başdaş, kırmızı-beyazlı takımda pek süre alamadan devre arasına 1 hafta kala yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından ayrılığın detaylarını paylaşan Başdaş, 1 kişiye ise hakkını helal etmediğini ifade etti.

Şu anda susma hakkını kullandığını dile getiren Barış Başdaş, “Bugün itibarı ile büyük umutlarla geldiğim Samsunspor'la olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunuyorum. Buradan büyük Samsunspor taraftarına haklarını helal etmelerini diliyorum. Benden yana helal olsun ama tek bir kişiye hakkımı helal etmiyorum. O kişi kendisini biliyor. Şimdilik susma hakkımı kullanıyorum, gerekirse konuşacağım. Süper Lig yolunda Samsunspor'a başarılar diliyorum” dedi.

Barış Başdaş, Samsunspor forması ile bu sezon 6 lig maçında 285 dakika süre almıştı.