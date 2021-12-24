Bartuğ Elmaz’ın sosyal medya beğenisi tepki çekti

Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, Adana Demirspor maçının ardından sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’a 2-0 kaybeden Galatasaray’da kötü gidiş devam ederken lider Trabzonspor ile puan farkı 21’e yükseldi.

Sarı kırmızılı takımdan kiralık olarak Adana Demirspor’a gönderilen Yunus Akgün’ün 2 gol attığı mücadele sonrası taraftarlar arasında transfer politikasında yapılan hatalar gündem oldu.

TAKIMDAN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sosyal medyada teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas’ın gençleştirme hamlesi sorgulanırken ilginç paylaşımlar da yapıldı.

Aslan’ın U19 takımı oyuncusu Bartuğ Elmaz’ın o paylaşımlardan birini beğenmesi tepki çekti.

Sezon sonunda bitecek kontratını uzatmayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medyada bir taraftarın yaşlandırılmış Fatih Terim ve Burak Elmas fotoğrafı ile paylaştığı ”Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeli bir genç hepimize ders verdi” sözlerini beğendi.

Oyuncunun o gönderiye beğeni atması Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Yurt dışından talipleri olduğu konuşulan Bartuğ Elmaz’ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı için böyle bir tavır takındığı konuşuluyor.