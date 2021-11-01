Başakşehir Adana Demirspor’u son dakikada geçti

Başakşehir, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında yenik duruma düştüğü maçta galibiyete uzatma dakikalarında bulduğu golle uzandı. Başakşehir böylece, Emre Belözoğlu yönetiminde yakaladığı galibiyet serisini devam ettirdi.

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Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşma, ikinci yarıda atılan gollerle 2-1 Başakşehir’in üstünlüğü ile sona erdi.

Adana Demirspor, Assombalonga’nın penaltı golüyle öne geçerken, Başakşehir Chadli’nin kaydettiği Başakşehir’e gol beraberliği getirdi. Uzatma dakikalarında Visca’nın penaltısı üç puanı ev sahibi ekine getirdi.

İKİ PENALTI GOLÜ

İki takımın da yakaladığı pozisyonları gole çeviremediği ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Adana Demirspor, 60. dakikada kazanılan penaltıda Assombalonga ile 1-0 öne geçti. Başahşehir, 71. dakikada Chadli ile beraberliği yakaladı.

Son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta skoru uzatmada gelen penaltı golü belirledi. Başakşehir, 90+2. dakikada Visca’nın penaltıdan attığı golle üç puanı hanesine yazdıran takım oldu. Böylece Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Adana Demirspor’un üç puan hasreti üç maça çıktı.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 15 yaparken, Adana Demirspor 13 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI