Başakşehir Adana Demirspor’u son dakikada geçti
Başakşehir, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında yenik duruma düştüğü maçta galibiyete uzatma dakikalarında bulduğu golle uzandı. Başakşehir böylece, Emre Belözoğlu yönetiminde yakaladığı galibiyet serisini devam ettirdi.
Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşma, ikinci yarıda atılan gollerle 2-1 Başakşehir’in üstünlüğü ile sona erdi.
Adana Demirspor, Assombalonga’nın penaltı golüyle öne geçerken, Başakşehir Chadli’nin kaydettiği Başakşehir’e gol beraberliği getirdi. Uzatma dakikalarında Visca’nın penaltısı üç puanı ev sahibi ekine getirdi.
İKİ PENALTI GOLÜ
İki takımın da yakaladığı pozisyonları gole çeviremediği ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Adana Demirspor, 60. dakikada kazanılan penaltıda Assombalonga ile 1-0 öne geçti. Başahşehir, 71. dakikada Chadli ile beraberliği yakaladı.
Son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta skoru uzatmada gelen penaltı golü belirledi. Başakşehir, 90+2. dakikada Visca’nın penaltıdan attığı golle üç puanı hanesine yazdıran takım oldu. Böylece Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Adana Demirspor’un üç puan hasreti üç maça çıktı.
Başakşehir bu galibiyetle puanını 15 yaparken, Adana Demirspor 13 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 9′ Visca'nın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği ortada Ömer Ali topun üzerinden atladı. Geriden gelen Okaka'nın penaltı noktasının önünden yaptığı vuruşta soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Muric, uzanarak iki hamlede kontrol etti.
- 15′ Vargas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Samet Akaydın'ın vuruşunu kaleci Volkan çeldi. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Assombalonga'nın şutunda Volkan yine başarılı bir kurtarış yaparak topu kornere gönderdi.
- 39′ Chadli'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin yerden verdiği pasta Mahmut'un sağ çaprazdan gelişine plase vuruşu yandan auta çıktı.
- 58′ Adana Demirspor penaltı kazandı. Rassoul’ün sol kanattan ceza sahasına yolladığı topu kontrol etmek isterken elinden kaçıran Volkan’ın müdahalesi ile Yunus yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 60′ Adana Demirspor öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Assombalonga, top ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 0-1.
- GOL! 71′ Başakşehir eşitliği yakaladı. Visca’nın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hasan Ali, pasını altıpasın gerisindeki Chadli’ye çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
- 76′ Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta Visca pasını ceza sahası çizgisinin üzerindeki Aleksic’e çıkardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Muriç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 81′ Başakşehir etkili geldi. Okaka’nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aleksic’in sert vuruşunda kaleci Muric, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
- 90′ Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Deli’nin müdahalesi ile Aleksic yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Arda Kardeşler, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 90+2′ Başakşehir öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Visca’nın vuruşunda kaleci Muric köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen golü engelleyemedi: 2-1.