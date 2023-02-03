Başakşehir, Adnan Januzaj transferini açıkladı

İspanya La Liga'da Sevilla forması giyen Adnan Januzaj, Başakşehir'e transfer oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Sevilla Kulübü’nde forma giyen Adnan Januzaj’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü’nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”

Hoş geldin Adnan Januzaj pic.twitter.com/U3Dd3zTycf — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 3, 2023

Kariyerine Manchester United altyapısında başlayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Borussia Dortmund ve Real Sociedad takımlarında forma giydikten sonra sezon başında 12 milyon Euro’ya Sevilla’ya transfer olmuştu.

Bu sezon sadece 6 maçta 125 dakika süre alan Januzaj, herhangi bir skor katkısı veremedi.

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