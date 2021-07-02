Başakşehir, Ahmed Kutucu ile ilgileniyor

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol beke Lucas Lima, orta sahaya da Peter Zulj’u kadrosuna katan Başakşehir’de yeni hedef forvet hattını güçlendirmek.

Bu bağlamda Alman Bild gazetesinden önemli bir transfer haberi geldi. Buna göre turuncu-lacivertliler, Schalke 04 ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan Ahmed Kutucu’yla ilgileniyor.

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Başakşehir ile Ahmed Kutucu transferi konusunda konuştuklarını duyurdu. Alman ekibinin resmi sitesine açıklamalarda bulunan Schröder, “Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir’le temas halindeyiz. Bunu açık şekilde söylemek istiyorum. Ama henüz transfer tamamlanmadı” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda temsilcisi Heracles Almelo’ya kiralanan ve 15 maça çıkıp 2 asist yapan milli oyuncu, Schalke 04 ile ise toplamda 52 müsabakada görev aldı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.