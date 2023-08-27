Başakşehir, Ahmed Touba’yı gönderdi
Başakşehir geçen sezon 24 Süper Lig maçında forma giyen ve bu sezon da Alanyaspor maçı sonrası forma şansı bulamayan Touba'yı Lecce'ye kiralık gönderdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Cezayirli futbolcusu Ahmed Touba’yı İtalya Serie A ekibi Lecce’ye kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmed Touba’nın yeni sezonda İtalyan ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, “Sözleşmesinin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.” denildi.
İstanbul ekibinin geçen sezon kadrosuna kattığı Touba, 39 maçta forma giyip 1 gol kaydetmişti.