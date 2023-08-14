Başakşehir, Alanyaspor deplasmanından eli boş döndü: 2-0

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında Başakşehir'i 2 golle geçerek güçlü bir başlangıç yaptı.

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Süper Lig 1. haftasında Corendon Alanyaspor’a konuk olan Rams Başakşehir, ilk yarı ve ikinci yarının sonlarında yediği gollerle sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 33. dakikasında Efecan Karaca’nın golü VAR kararıyla iptal edilirken, 45+4’te Joao Novais’in attığı golle Alanyaspor soyunma odasına 1-0 önde girdi. İlk yarının uzatma anlarında sarı kart gören Joao Figueiredo, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

Ev sahibi Alanyaspor, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarının da uzatma anlarında ağları sarstı ve 90+6’da Carlos Eduardo ile maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.

Alanyaspor ligde bir sonraki maçını Rizespor deplasmanında oynayacak. Başakşehir ise, sahasında Karagümrük’ü konuk edecek.