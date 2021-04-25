Başakşehir Alanyaspor engelini aşamadı, ateş çemberinden uzaklaşamadı

Süper Lig’in 37. haftasında Medipol Başakşehir sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi Başakşehir’in isabetli şut çekemediği maçta, Alanyaspor da kaleci Volkan Babacan engelini geçemedi. Alanyaspor’da kaleye giden 5 isabetli şut gol olmazken, konuk ekibin 2 topu da direkten döndü

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 37’ye yükseltti ve son 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor ise 56 puana yükseldi ve 8 maç sonra ilk kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Fenebahçe’yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

16’ncı dakikada Salih’in pasıyla ceza sahsına giren Efkan’ın yerden çıkardığı pasta Mustafa Pektemek’in gelişine şutu üstten auta çıktı.

28’inci dakikada sağ kanattan Visca, ceza sahası dışına yerden çıkardı, Ömer Ali’nin şutu üstten auta çıktı.

29’uncu dakikada Tayfur’un ceza sahsına ortasında Efecan’ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

41’inci dakikada Tayfur ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Volkandan dönen topu Mustafa Pektemek yeniden kaleye gönderdi ama kaleci Volkan yine gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

73’üncü dakikada Salih’in kullandığı duran topta Tayfur’un kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü, Mustafa Pektemek tamamlamak istedi, Epureanu topu uzaklaştırdı.

79’uncu dakikada Efecan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Salih’in ceza sahası içinde gelişine şutu auta çıktı.