Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi
Süper Lig 29. haftasında Başakşehir'e konuk olmaya hazırlanan Antalyaspor, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle şehre ulaşamayınca maç ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor’un olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’a gelememesinin ardından Başakşehir maçının ertelendiğini duyurdu.
TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00’da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul’a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi” denildi.
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00’da oynanacak.