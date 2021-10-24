Başakşehir, Antalyaspor virajında gaz kesmedi: 1-2

Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetle 3 Mayıs'tan beri ilk kez üst üste iki maç kazandı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise, 3 maça çıktı.

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Süper Lig’de sezona kötü başlangıç yapan Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki yükselişini Antalyaspor deplasmanında da sürdürdü. İstanbul temsilcisi, 2-1’lik galibiyetle 3 Mayıs’tan beri ilk kez üst üste iki maç kazanırken, Emre Belözoğlu yeni takımıyla ikinci maçını da kazanmayı bildi.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 32. ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydederken, Antalyaspor’un 90+5’te Houssameddine Gueacha ile bulduğu gol ev sahibi ekibin puan almasına yetmedi. Bu sonuçla Başakşehir puannı 12 yaparak 11. sıraya yükselirken, 9 puanda kalan Antalyaspor 17. sırada yer aldı. Başakşehir ligde bir sonraki maçında Adana Demirspor’u ağırlayacak. Antalyaspor ise, deplasmanda Giresunspor’u konuk edecek.