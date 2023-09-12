SPOR
Abone Ol

Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme yeniledi

Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Yayınlanma: 17:39 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme yeniledi

RAMS Başakşehir, 2019 yılından bu yana kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Berkay Özcan’ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan’a, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz.”

Başakşehir formasıyla 164 maçta 9 gol atıp 8 asist yapan Berkay Özcan, 2019-2020 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşamıştı. (AA)

Başakşehir Berkay
X Reklam