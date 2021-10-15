CANLI | Başakşehir Beşiktaş maçı | Süper Lig 9. hafta
Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Birçok eksiği geri dönen Beşiktaş, Emre Belözoğlu ilk maçına çıkan Başakşehir'i yenip galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Başakşehir Beşiktaş maçıyla Süper Lig’in 9. haftasında perde açıldı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda ev sahibi takım Aykut Kocaman’ın ardından göreve gelen Emre Belözoğlu iyi başlangıç istiyor. Cezalı Sergen Yalçın’dan yoksun sahada çıkacak Beşiktaş ise zorlu Sporting mücadelesi öncesi 3 puanı alıp hafta sonunu mutlu geçirmeyi hedefliyor.
Bu maç öncesi Beşiktaş 17 puanla 3. sırada, 15. sıradaki Başakşehir’in ise 6 puanı var.
BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ
Eksik oyuncuların geri döndüğü Beşiktaş’ta bu maçın kadrosunda Georges-Kevin N’Koudou, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Miralem Pjanic ve Fabrice N’Sakala yer almıyor.