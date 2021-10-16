Başakşehir-Beşiktaş maçında kaleciler ne derse o!

Başakşehir-Beşiktaş maçına iki takımın milli file bekçileri damga vurdu. Başakşehir’in Okaka ile bulduğu ilk gol Mert’in; Beşiktaş’ın Teixeria ile bulduğu gol, Volkan’ın hataları sonrası geldi. İki deneyimli file bekçisi kurtarıp kurtaramadıklarıyla sonuca doğrudan etki etti.

Sozcu.com.tr

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Türk futbolunun son yıllarına damgasını vuran ve A Milli Takım'ın kalesini koruyan iki deneyimli file bekçisi, kariyerlerine yakışmayan hatalarla Başakşehir-Beşiktaş maçına damga vurdu. 22 kez milli olan Mert Günok, eski takımı Başakşehir'e karşı Beşiktaş kalesini korudu. 32 yaşındaki eldiven, 40. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nun vuruşunu sektirdi; Okaka golü attı ve bu hata ile ev sahibi ekip öne geçti.

SKORU BELİRLEDİLER

59. dakikada hata yapan isim ise A Milli kaleyi 36 kez koruyan Volkan Babacan oldu. 33 yaşındaki eldiven Batshuayi'nin baskısı sonucu pas hatası yaptı; topu önünde bulan Alex Teixeria skoru eşitledi. İki deneyimli kaleci, bu iki hata dışında yaptıkları kurtarışlarla maçın sonucunu belirleyen isimler oldu. Yağmurlu havada Volkan Babacan ve Mert Günok'un 8'er kurtarış yapması dikkat çekti.

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