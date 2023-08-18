Başakşehir, Chadli ile yollarını ayırdı
RAMS Başakşehir, geçen sezon Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 34 yaşındaki Belçikalı oyuncu Nacer Chadli ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Belçikalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.” denildi.
Geçen sene Westerlo’ya kiralanan Nacer Chadli, Belçika ekibinde 29 maçta 6 gol 2 asistlik performans göstermişti. (AA)