Başakşehir dağıldı, Göztepe ilk kez kazandı: 2-1

Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olan Medipol Başakşehir, öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti ve dördüncü maçını da mağlubiyetle tamamlayarak kötü gidişini sürdürdü. Göztepe ise, ligde ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig’de kötü gidişe dur demek isteyen Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanından da hayal kırıklığı ile döndü. İzmir’de oynanan maçta öne geçen Başakşehir, son anlarda yediği golle sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Edin Visca’nın asistinde Deniz Türüç’le golü bulan Başakşehir, ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Göztepe, 64’te Cherif Ndiaye ile skoru 1-1’e getirdi. Dakikalar 83’ü gösterirken yine sahneye çıkan Ndiaye, David Tijanic’in attığı golün asistini yaptı ve Göztepe mücadeleyi 2-1’lik galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla ligdeki dördüncü maçını da kaybeden Başakşehir Giresunspor’la beraber ligde sıfır puanı olan iki takımdan biri oldu. Göztepe ise, ilk galibiyetini elde ederek puanını 5’e yükseltti.

Başakşehir bir sonraki maçında Fenerbahçe’ye konuk olurken, Göztepe ise, deplasmanda Altay ile İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek.