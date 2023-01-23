Başakşehir, Edgar Ie’yi kadrosuna kattı
Başakşehir, eski Trabzonsporlu stoper Edgar Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçen yıl Ocak ayında Trabzonspor’dan ayrılan ve 1 yıldır boşta olan savunma oyuncusu Edgar Ie’yi kadrosuna kattı.
Gine doğumlu Portekizli Ie, Başakşehir’e 1,5 yıllık imza attı.
BAŞAKŞEHİR’DEN AÇIKLAMA
“Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.
Edgar Miguel Ie’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”