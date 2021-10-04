Başakşehir, Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekibi Başakşehir, Aykut Kocaman’ın ardından Emre Belözoğlu’nu takımın başına getirdi. İstanbul ekibi, teknik direktör Belözoğlu ile 2023’e kadar sözleşme imzaladı.

Belözoğlu’nun imza törenindeki sözleri şöyle;

– Benim için Medipol Başakşehir’in ailesinin farklı bir yeri var. Kariyerimin herkes tarafından sonlandığını düşündüğü dönemde, 35 yaşımda buraya geldiğimde bırakmayı da düşünüyordum. 4 sene sonra Fenerbahçe’ye transfer oldum. 40 yaşımda A Milli Takım kaptanı olmamda yegane sebep burada gösterilen sevgiydi. Burada olmak mutluluk, gurur verici. Hayatımda hiç unutmayacağım anlardan birini yaşıyorum. Futbolun içinde kalma isteğimi biliyorsunuz. En büyük hayalim, Türkiye’nin en büyük teknik adamlarından biri olmak.

– “Hayatta başarılar da, başarısızlıklar da bazen iradeniz, çalışmanızı şekillendirir ama hepsi nasiptir. Kulübün gelişiminde birçok isim gibi benim de katkım var. Başakşehir, Okan Hoca ile şampiyon oldu. Çıtayı çok yükseğe çekti. Abdullah Avcı Hoca takımı inşa etti. Aykut Kocaman gibi benim için çok değerli bir insandan görevi devralıyorum.

– Sorumluluğum çok büyük. İnsanların kafasında diğer takımlar gibi ilk 10, ilk 6 gibi hedefler olabilir ama Başakşehir ailesi ligin ilk 3’üne hedef koyar her zaman. Hedefimiz en üstlere oynamak. Okan Hoca’ya nasip olanı hedefliyorum. Ben burada kulübün genlerine hakim olan birisi olarak, burada başarı istenir, arzulanır, beklenir. Camianın benden isteğini biliyorum. Elimden geldiğince mücadele edeceğim.

Başakşehir ligde oynadığı 8 maçın ardından 6 puanla 15. sırada yer alıyor.