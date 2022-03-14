Başakşehir evinde Antalyaspor’a yenildi
Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Başakşehir, rakibine tek golle mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir'in galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Antalyaspor, rakibini Haji Wright’ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Ligde başarılı bir seri yakalayan Antalyaspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Başakşehir’in galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi. Antalyaspor bu galibiyetle puanını 38’e yükseltirken, Başakşehir 47 puanda kaldı.
Kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen müsabakada Antalyaspor'a boyun eğen İstanbul temsilcisi, 6 buçuk yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybetmiş oldu.
Antalya ekibi bu statta son galibiyetini 2015-2016 yılında 3-2'lik skor ile almıştı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Doğukan Sinik’in pasını iyi değerlendiren Wright, Antalyaspor’u öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele konuk ekibin 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi.