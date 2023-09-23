Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın (Süper Lig 6. hafta)

Başakşehir-Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Başakşehir-Galatasaray maçı ile devam ediyor. 2023-24 sezonunun 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir-Galatasaray maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir’e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Başakşehir-Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

GALATASARAY SON 17 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

“Cimbom” bu sezon da Süper Lig’de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI

Galatasaray’da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Başakşehir’e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.

ÇAĞDAŞ ATAN İKİNCİ KEZ RAKİP

Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0’lık beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu’nun ayrılmasından sonra Başakşehir’in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.