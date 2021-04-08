Başakşehir, Gaziantep deplasmanından çıkamadı

Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK’e 2-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor karşısında 3-1 kazanan Aykut Kocaman’ın takımı deplasmanda yine tökezledi.

32 ve 52’nci dakikada Alexandru Maxim’in attığı gollerle kazanan Gaziantep FK bu galibiyetle 50 puana yükselerek Alanyaspor’u geride bıraktı ve 5. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 33 puanda kaldı ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer almaya devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Demba Ba’nın pasıyla topla buluşan Deniz Türüç’ün sol çaprazdan ceza sahasına girerek çektiği sert şutu kaleci Günay kornere çeldi.

27. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca’nın yerden ortasına dokunan Deniz’in şutu direğin yanından dışarıya gitti.

30. dakikada VAR incelemesinde Ponck’un Mirallas’a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle Gaziantep FK lehine penaltı kararı verildi.

31. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

39. dakikada Visca’nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tolga’nın şutunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

52’nci dakikada Gaziantep FK farkı 2ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Mirallas yerden içeri çevirdi, ceza sahası içindeki Maximin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0