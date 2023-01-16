Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırdı
Başakşehir 33 yaşındaki sol bek Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kadroda düşünmediği ve Dünya Kupası arasındaki kampa dahil edilmeyen Hasan Ali Kaldırım’ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
BAŞAKŞEHİR’İN AÇIKLAMASI
“Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Hasan Ali’ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”
35 kere A Milli Takım formasını giyen Hasan Ali, Başakşehir ile 63 maça çıkıp 1 gol attı ve 5 asist yaptı.