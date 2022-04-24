Başakşehir, Hatayspor karşısında sonradan açıldı: 3-0

Süper Lig 34. haftasında Hatayspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle galip geldi ve ilk 4 içinde yer alma hedefinde kritik 3 puanı elde etti.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’i ilk 4 içinde bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Medipol Başakşehir, Hatayspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 65. dakikasında Deniz Türüç ile 1-0 öne geçen ev sahibi Başakşehir, 77’de Mahmut Tekdemir ile durumu 2-0 yaptı. Hatayspor karşısında maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Başakşehir’de, son sözü 88. dakikada frikikten yine Deniz Türüç söyledi ve maçı 3-0’lık skorla galip tamamladı.

Puanını 57 yapan Başakşehir, Adana Demirspor’un yenildiği haftada rakibiyle arasındaki farkı 5’e yükseltti ve dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Hatayspor ise, galibiye thasretini 5 maça çıkardı ve 49 puanda kaldı. Başakşehir bir sonraki maçında Kasımpaşa’ya konuk olurken, Hatayspor sahasında Altay’ı ağırlayacak.