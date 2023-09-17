Başakşehir ikinci yarıda açıldı İstanbulspor’u 2 golle devirdi
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 5’inci haftasında Başakşehir, deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 52’nci dakikada Pelkas ve 90’ıncı dakikada Figueiredo kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir, ligdeki ilk galibiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI (İLK YARI)
4’üncü dakikada Başakşehir’de Pelkas’ın sağ kanattan içeri çevirdiği topu kaleci Jensen çeldi. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Berkay Özcan’ın şutunda top üstten dışarıya çıktı.
8’inci dakikada İstanbulspor’da orta alanda topla buluşan Jackson, pasını sol kanattaki Ethemi’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.
35’inci dakikada Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler’in ceza sahası içerisine çevirdiği topa Piatek dokundu fakat kaleci Jensen topu ayaklarıyla kurtardı.
45+1’inci dakikada Başakşehir’de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Karzev’in sert vuruşunda top kaleci Jensen’de kaldı.
45+2’nci dakikada Başakşehir’de sağ kanatta topla buluşan Pelkas’ın içeri çevirdiği ortaya ceza sahası içerisinde Piatek tekte vurdu fakat kaleci Jensen topu kornere çeldi.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Berkay’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’den sekti, altıpas önünde topu kontrol eden Aleksic, arka direkteki Pelkas’a havadan gönderdiği topu Yunan futbolcu kafa ile boş kaleye gönderdi: 0-1.
72. dakikada konuk ekip net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler’in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Piatek yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
76. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sol kanattan çalımlarla ceza sahsına giren Dennis, Piatek’e pasını verdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Piatek’in dönerek sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90. dakikada İstanbulspor beraberlik şansını kullanamadı. Cemali’nin hatalı geri pasını kapan Emir Kaan Gültekin, kaleci Volkan’ı çalımlamak istedi. Volkan yatarak Emir Kaan’ın ayaklarından topu aldı.
90. dakikada Başakşehir farkı 2’ye yükseltti. Dubois’in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo’nun ceza sahasında yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.
Mücadeleyi RAMS Başakşehir 2-0 kazandı. (AA)