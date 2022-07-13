Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, Fenerbahçe’ye veda etti

Kadroda düşünülmeyen Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

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Olaylı şekilde ayrıldığı Arsenal’dan Fenerbahçe 25 Ocak 2021’de transfer olan Mesut Özil’in sarı-lacivertli takımla macerası 13 Temmuz 2022’de resmen sona erdi.

Dönemin teknik direktörü İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra Jorge Jesus’un da kadro planlamasında yer almayan 33 yaşındaki Mesut Özil, Fenerbahçe ile anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Başakşehir’e transfer olan 33 yaşındaki Mesut Özil, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı ve Fenerbahçe’ye şu sözlerle veda etti;

“Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum.”