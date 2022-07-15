Başakşehir ile Konyaspor, Avrupa sınavı öncesi karşılaştı

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. İkinci yarı 62. dakikada turuncu-lacivertliler Enzo Crivelli ile gol perdesini açarak skoru 1-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir 1-0'lık skorla müsabakayı kazandı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Başakşehir'in yeni transferleri Konyaspor karşısında ilk kez görev aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takıma yeni katılan Lucas Biglia, Ahmed Touba, Mounir Chouiar ve Patryk Szysz'e Konyaspor karşısında forma şansı tanıdı.

GELECEK HAFTA AVRUPA SINAVLARI VAR

Öte yandan iki takım da gelecek hafta Avrupa Konferans Ligi’nde ön eleme maçlarına çıkacak. Başakşehir, 21 Temmuz’da 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında evinde Maccabi Netanya’yı konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz’da İsrail’de oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Konyaspor ise BATE Borisov’a ile 2 maçı da Konya’da oynayacak. BATE Borisov’un ev sahipliği yapacağı ilk maç 21 Temmuz’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ve seyircisiz oynanacak. İki takım rövanş mücadelesinde ise 28 Temmuz’da yine aynı stadyumunda karşılaşacak.