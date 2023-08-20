Başakşehir, Karagümrük’e 2-0 yenildi
Sezona mağlubiyetle başlayan iki İstanbul ekibi Süper Lig'de karşılaştı. Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Başakşehir ise gol atmayı bir kez daha başaramadı.
Süper Lig’de sezona mağlubiyetle başlayan iki takımın maçında Rams Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. İki İstanbul ekibinin maçında 2-0’lık skorla galip gelen taraf Fatih Karagümrük oldu.
Maçın 6. dakikasında Ryan Mendes’in golüyle 1-0 öne geçen Karagümrük, 30. dakikada Adnan Uğur’un müthiş şutu kaleci Muhammed Şengezer’e çarpıp ağlarla buluşunca ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda ev sahibi Başakşehir, farkı azaltmak için yoğun çaba harcadı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı ve Karagümrük sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Ligdeki ilk maçında Beşiktaş’a 1-0 yenilen Karagümrük bu galibiyetle 3 puana ulaştı. Başakşehir ise, Alanyaspor’a karşı aldığı 2-0’lık yenilgi sonrası ikinci maçını da aynı skorla kaybetti ve bu maçta da gol atmayı başaramadı.
- Stat: Başakşehir Fatih Terim
- Hakemler: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum
- RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 46 Cemali Sertel), Duarte, Edgar Ie, Lima, Karzev (Dk. 39 Keny), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 82 Efecan Barlık), Pelkas (Dk. 90 Berkay Aydoğmuş), Serdar Gürler, Piatek
- VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 71 Ljajic), Feghouli, Adnan Uğur (Dk. 88 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 87 Darri), Mendes (Dk. 62 Shukurov), Lasagna (Dk. 61 Salih Dursun)
- Goller: Dk. 6 Mendes, Dk. 30 Muhammed Şengezer (Kendi kalesine) (VavaCars Fatih Karagümrük)
- Sarı kartlar: Dk. 28 Karzev, Dk. 32 Serdar Gürler, Dk. 85 Pelkas (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Mendes, Dk. 61 Rohden, Dk. 90 Shukurov, Dk. 90+4 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)