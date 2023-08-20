Başakşehir, Karagümrük’e 2-0 yenildi

Sezona mağlubiyetle başlayan iki İstanbul ekibi Süper Lig'de karşılaştı. Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Başakşehir ise gol atmayı bir kez daha başaramadı.

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Süper Lig’de sezona mağlubiyetle başlayan iki takımın maçında Rams Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. İki İstanbul ekibinin maçında 2-0’lık skorla galip gelen taraf Fatih Karagümrük oldu.

Maçın 6. dakikasında Ryan Mendes’in golüyle 1-0 öne geçen Karagümrük, 30. dakikada Adnan Uğur’un müthiş şutu kaleci Muhammed Şengezer’e çarpıp ağlarla buluşunca ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda ev sahibi Başakşehir, farkı azaltmak için yoğun çaba harcadı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı ve Karagümrük sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Ligdeki ilk maçında Beşiktaş’a 1-0 yenilen Karagümrük bu galibiyetle 3 puana ulaştı. Başakşehir ise, Alanyaspor’a karşı aldığı 2-0’lık yenilgi sonrası ikinci maçını da aynı skorla kaybetti ve bu maçta da gol atmayı başaramadı.