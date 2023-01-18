Başakşehir, Karagümrük’ü eleyip Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıktı

Başakşehir, 120 dakikası beraberlikle sonuçlanan maçta Karagümrük'ü penaltı atışlarıyla yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadelede tur bileti Başakşehir’in oldu. Konuk takımda maça ilk 11’de başlayan Mesut Özil 125 gün sonra sahalara döndü.

Karagümrük 68. dakikada Diagne ile öne geçerken 3 dakika sonra Levent Mercan’ın kendi kalesine attığı golle Başakşehir beraberliği yakaladı. 90 dakika sonunda takımlar dengeyi bozamayınca maç uzatmaya gitti. Kerem Frei 115. dakikada Karagümrük’ü tekrar öne geçirip takımını tur için umutlandırdı. Mücadelenin 120. dakikasında ise Başakşehir, Deniz Türüç’ün penaltısıyla maçı 2-2 ile penaltılara götürdü.

Başakşehir, penaltı atışlarında rakibine 5-3’lük üstünlük sağlayıp adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray, Kayserispor ve Sivasspor daha önce çeyrek final biletini alan takımlar olmuştu.

KARAGÜMRÜK’TEN HAKEME TEPKİ!

Fatih Karagümrüklü futbolcular ve teknik heyet, maçın hakemine tepki gösterdi. Uzatmanın son bölümünde verilen penaltı kararına tepki gösteren ev sahibi ekip, penaltı atışları sırasında kalecileri Viviano’nun kurtardığı son vuruşun tekrarlanması sonrası hakem Mert Güzenge’ye tepkisini artırdı.

ATIŞ TEKRARLANMIŞTI

Karşılaşmada Caicara’nın kullandığı son penaltıyı Viviano kurtarmış, ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası İtalyan kalecinin kale çizgisine basmadığı gerekçesiyle atış tekrarlanmıştı. Caicara, tekrar kullandığı penaltıda topu ağlara göndermiş ve takımının çeyrek finale yükselmesini sağlamıştı.

Oyuncular ve teknik heyet, maçın bitişinin ardından soyunma odası koridorlarında hakemi alkışlarla protesto etti. Fatih Karagümrük Kulübünden kimse maç sonu basın toplantısına da katılmadı.

Kulüpten alınan bilgiye göre kırmızı-siyahlılar, son dönemde hakemlerin aleyhlerine verdiği kararlara tepki olarak basın toplantısı ile flaş röportaja katılmama kararı aldı.

ÖNEMLİ ANLAR

68. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Biraschi’nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, top kaleciden oyun alanına döndü. Altıpas içinde Diagne, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler’in ceza sahası içine etkili ortasında altıpasta topu uzaklaştırmak isteyen Levent Mercan, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

115. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Colley’nin sert ortasında altıpasın solunda Kerim Frei’in vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

117. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından hakem önce maçı devam ettirdi. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye giden hakem Mert Güzenge, penaltı noktasını gösterdi.

120. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Salih Dursun (Dk. 65 Baniya), Dresevic, Adnan Uğur (Dk. 46 Shukurov), Burak Kapacak (Dk. 65 Colley), Levent Mercan, Lawrence (Dk. 86 Ozdoev), Kerim Frei, Bertolacci (Dk. 100 Ricci), Diagne (Dk. 78 Kazım Kazım)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 67 Caiçara), Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksic (Dk. 114 Ömer Ali Şahiner), Mesut Özil (Dk. 61 Berkay Özcan), Szysz (Dk. 67 Deniz Türüç), Mounir (Dk. 38 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 61 Keny)

Goller: Dk. 68 Diagne, Dk. 115 Kerim Frei (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 71 Levent Mercan (Kendi kalesine), Dk. 120 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 27 Adnan Uğur, Dk. 63 Dresevic, Dk. 98 Baniya, Dk. 118 Biraschi, Dk. 120 Levent Mercan, Dk. 120+1 Andrea Pirlo (Teknik direktör/Yedek Kulübesinde) (VavaCars Fatih Karagümrük)