Başakşehir, Kayserispor deplasmanında ağır yaralı: 1-0
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Başakşehir, Kayserispor deplasmanından eli boş döndü.
Süper Lig 22. haftasında Kayserispor’a konuk olan Medipol Başakşehir, ikinci yarının hemen başında kalesinde gördüğü gole yanıt veremeyince sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve zirve yarışında darbe aldı. Kayserispor ise, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 49. dakikasında, Ali Karimi’nin attığı golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor sahadan bu skorla galip ayrılmayı başardı. Maçın son anlarında Eden Karzev ile gole yaklaşan Başakşehir, önce üst direğe ardından yan direğe çarpan topun ağlarla buluşmamasıyla adeta yıkıldı.
Bu sonuçla Başakşehir 40 puanda kaldı. Kayserispor ise, puanını 32’ye yükseltti.