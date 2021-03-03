Başakşehir Konyaspor’a da puan kaybetti! Ligin dibine çakıldılar…

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir haftalar geçtikçe erimeye devam ediyor… Bu sezon ligde oynadığı 26 karşılaşmada sadece 6 galibiyet elde edebilen turuncu-lacivertliler son 9 maçta 3 puanı görememişti. 28’inci haftada Konyaspor karşısına mutlak galibiyet için çıkan Başakşehir istediğini yine alamadı. Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Aykut Kocaman’ı getiren Başakşehir kritik haftada Konyaspor karşısında 1 puanı zor kurtardı.

DEMBA BA’NIN GOLÜ 1 PUANI KURTARDI

79. dakikada Cikalleshi’nin attığı golle 1-0 geriye düşen ev sahibi 85’te Demba Ba ile beraberliği yakaladı. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Başakşehir son dakikalara müthiş bir strese girdi ancak galibiyet için aradığı golü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Galibiyet hasretini 10 maça çıkaran turuncu lacivertliler bu sonucun ardından 26 puan ve maç fazlasıyla 16’ıncı sırada kaldı.

İlhan Palut yönetiminde 4’üncü maçına çıkan Konyaspor önceki 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplamıştı. Başakşehir’den de 1 puan alarak 4 maçta da yenilgi görmeyen Konyaspor ise 32 puanla 12’inci sıraya yerleşti.

SÜPER LİG’İN ALT TARAFINDA PUAN DURUMU





Son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü’ne karşı 2-1’lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından 6 yenilgi, 4 beraberlik aldı. Aykut Kocaman ile ligde 6 maça çıkan Başakşehir 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, kalesinde 8 gol gördü ve sadece 2 kez fileleri havalandırdı.

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AYKUT KOCAMAN’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktörü Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ve sakatlıkları nedeniyle bugün katoda yer alamayan Leonardo Duarte ile Fredrik Gulbrandsen'in yerine Deniz Türüç ve Ömer Ali Şahiner'i sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip Konyaspor karşısında, Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli 11'iyle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de cezalı Rafael ile sakatlıkları bulunan Fredrik Gulbrandsen, Leonardo Duarte, Nacer Chadli, Edin Visca, Junior Caiçara ve Bolingoli kadroda yer almadı.