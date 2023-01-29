Başakşehir Konyaspor’u iki golle geçti
Sahasında Konyaspor'u konuk eden Başakşehir, karşılaşmadan galip ayrıldı. Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti devam etti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında arabam.com Konyaspor’u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Başakşehir’e üç puanı kazandıran golleri 43. dakikada Berkay Özcan ve 64. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. İstanbul ekibinin yeni transferleri Caner Erkin, Edgar Ie ve Wu yedekler arasında yer aldı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir puanını 40’a yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Konyaspor 27 puanda kaldı.
Başakşehir’in Konyaspor karşısında ikinci golünü penaltıdan atan Deniz Türüç, doğum gününde gol sevinci yaşadı. Otuz yaşına giren Deniz, bu sezon ligdeki gol sayısını da 6’ya yükseltti. Turuncu-lacivertli takımın ilk golünü atan Berkay da bu sezon ligdeki gol sayısını 3 yaptı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 10′ Diouf’un arapasıyla sağ kanatta topla buluşan Michalak’ın son çizgiye yakın bir noktadan içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Bytyqi’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
- 19′ Serdar Gürler’in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topu savunma uzaklaştıramadı. Altıpasın hemen gerisinde topu önünde bulan Aleksic’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
- GOL! 43′ Başakşehir öne geçti. Konyaspor savunmanın yaptığı pas hatasında sol kanatta topla buluşan Berkay, topla birlikte kat ederek ceza sahasına doğru sokuldu. Bu oyuncunun, ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.
- 46′ Meşin yuvarlağı rakip yarı sahada kaptıktan sonra çalımlarla birlikte ceza sahası içerisine giren Deniz, pasını müsait pozisyondaki Okaka’ya verdi. Bu oyuncunun altıpas çizginin gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. VAR incelemesinin ardından Deniz Türüç’ün topu kaptığında elle müdahale etmesinden dolayı gol geçersiz sayıldı.
- 56′ Serdar’ın arapasıyla savunma arkasına sarkan Okaka’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.
- 61′ Başakşehir penaltı kazandı. Serdar’ın sol kanattan yaptığı ortada Okaka’nın indirdiği topu önünde bulan Aleksic’in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Sehic kornere çeldi. Pozisyonda Okaka’nın indirdiği topta Adil meşin yuvarlağa eliyle dokunduğu için hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 64′ Penaltı vuruşunda Deniz Türüç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
- 67′ Pavicic’in ceza sahası içi sol kanattan pasında Muric’in vuruşunda meşin yuvarlağı son anda kaleci Volkan çelmeyi başardı.
- 90+3′ Mahmut’un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kenyn’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.