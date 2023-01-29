Başakşehir Konyaspor’u iki golle geçti

Sahasında Konyaspor'u konuk eden Başakşehir, karşılaşmadan galip ayrıldı. Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti devam etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında arabam.com Konyaspor’u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Başakşehir’e üç puanı kazandıran golleri 43. dakikada Berkay Özcan ve 64. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. İstanbul ekibinin yeni transferleri Caner Erkin, Edgar Ie ve Wu yedekler arasında yer aldı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir puanını 40’a yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Konyaspor 27 puanda kaldı.

Başakşehir’in Konyaspor karşısında ikinci golünü penaltıdan atan Deniz Türüç, doğum gününde gol sevinci yaşadı. Otuz yaşına giren Deniz, bu sezon ligdeki gol sayısını da 6’ya yükseltti. Turuncu-lacivertli takımın ilk golünü atan Berkay da bu sezon ligdeki gol sayısını 3 yaptı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI