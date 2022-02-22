Başakşehir, Konyaspor’u yıktı! Geriden gelip kazandı…

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Medipol Başakşehir, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

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Spor Toto Süper Lig’de 21’inci haftada oynanması gereken ve yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle TFF tarafından bugüne ertelenen Medipol Başakşehir – İttifak Holding Konyaspor karşılaşması bugün oynandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 63. dakikada kendi kalesine Musa Çağıran kaydetti. İttifak Holding Konyaspor’un tek sayısı ise 37. dakikada Zymer Bytyqi’den geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 46’ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor ise 49 puanla 2. sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Skubic kafayı vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay, 3 rakibinden sıyrılıp uzaktan plase bir vuruş çıkardı ancak top az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan bindiren Michalak, müsait pozisyondaki Soner'i gördü. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi'ye pasını çıkardı. Bytyqi, ceza sahasına girer girmek aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

BELÖZOĞLU’NDAN 4 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, deplasmanda 2-0’lık skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gitti. Belözoğlu statü gereği görev alamayan Pizzi ve Trezeguet, kart cezalısı olan Okaka ile hastalığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caiçara’nın yerine Ömer Ali Şahiner, Aleksic, Chadli ve Gulbrandsen’e 11’de görevlendirdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali, rakibinden sıyrılıp arka direkteki Gulbrandsen'e çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahasına girip son çizgiden arka direkteki Aleksic'e çıkardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta Aleksic'in ceza sahasına gönderdiği ortada Duarte arka direkte kafayı vurup kale sahasına indirdi. Bu noktada Musa Çağıran ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

75. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi düzeltip çok sert vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

84. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Atabey, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyondaki Gulbrandsen'i gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.

90+4. dakikada Bytyqi’nin soldan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Ahmed Hassan kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Kaleyi Volkan Babacan’a emanet eden Belözoğlu, savunma dörtlüsünü; Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimi’ye ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Tolga Ciğerci ve Berkay Özcanı sahaya süren Emre Belözoğlu, hücum hattının sağında Serdar Gürler, ortasında Aleksic, solunda ise Chadli’yi sahaya sürdü. Belözoğlu’nun gol yollarındaki tercihi ise Gulbrandsen oldu.

BAŞAKŞEHİR’DE 7 EKSİK

Medipol Başakşehir’de 7 futbolcu çeşitli nedenlerle İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında görev alamadı. O gün maç kadrosunda olmayan isimler kurallar gereği erteleme maçında kadroya dahil edilemedi. Turuncu-lacivertli ekipte, 15 Ocak’tan sonra kadroya dahil edilen Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan mücadelenin 21 kişilik kadrosunda yer alamadı. Ayrıca sarı kart cezalıları Okaka ve Deniz Türüç ile hastalığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caiçara ve sakatlığı devam eden Mahmut Tekdemir Konyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı.

SERDAR GÜRLER ESKİ TAKIMINA KARŞI

Devre arası transfer döneminde Konyaspor’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan Serdar Gürler, eski takımına karşı ilk kez görev yaptı. Medipol Başakşehir’in devre arası transfer döneminde yeşil-beyazlı ekipten transfer ettiği Serdar Gürler, eski takımıyla ilk kez karşı karşıya geldi. Konyaspor oyuncusunu transfer döneminde bırakmak istemese de, tecrübeli hücum oyuncusunun serbest kalma maddesi kullanılarak İstanbul ekibine transferi gerçekleşti. Transferin ardından Konyaspor taraftarları, iç sahada oynanan maçlarda ve sosyal medyada Serdar Gürler’e tepkiler göstermişti. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmanın oynanacağı 15 Ocak tarihinden önce transfer olduğu için eski takımına karşı görev yapabildi.

KONYASPOR’DA 4 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4-4 beraberlikle sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının 11’inde 2’si zorunlu 4 değişikliğe gitti. Palut, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı’nın yerine Musa Çağıran ve statü gereği forma giyemeyen Amilton’un yerine Michalak’ı 11de oynattı. Ayrıca Rahmanovic’in yerine Mpoku, Ahmed Hassan’ın yerine ise Cikalleshi 11de sahaya çıktı.

Konyaspor’un 11i şöyle: Sehic – Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi.

KONYASPOR’DA 4 İSİM GÖREV ALAMADI

Medipol Başakşehir’e konuk olan İttifak Holding Konyaspor’da da 4 futbolcu, karşılaşmada görev yapamadı. 15 Ocak tarihinden sonra kadroya dahil edilen Amilton, Uğurcan Yazgılı ve Alberk Koç, statü gereği görev karşılaşma kadrosuna dahil edilemedi. Ayrıca Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı da Başakşehir karşısında takımını yalnız bıraktı.

KONYASPOR’DA SAVUNMADA MUSA ÇAĞIRAN OYNADI

Yeşil-beyazlı ekipte kart cezalısı Abdülkerim Bardakçının yerine savunmanın ortasında Musa Çağıran görev aldı. İttifak Holding Konyaspor’da gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Abdülkerim Bardakçı, Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı durumda düştü. Savunmanın ortasında sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlı ekipte, Abdülkerim’in yokluğunda Musa Çağıran 11de yer aldı. Savunmanın ortasında Adil Demirbağ ile Musa Çağıran görev yaptı.