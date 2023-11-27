Başakşehir kötü gidişi Pendikspor karşısında sonlandırdı: 4-1

Ligde 4 maçtır kazanamayan Başakşehir, son 2 maçta 6 puan çıkaran Pendikspor'u sahasında 4-1 yenerek kötü gidişe son verdi.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazandı.

1998 yılındaki Türkiye Kupası maçından sonra ilk kez karşı karşıya gelen takımlar izleyenlere bol pozisyonlu maç izletti.

Başakşehir 12. dakikada Abeid ile 1-0 öne geçerken Pendikspor son haftaların formda ismi 21 yaşındaki Erencan Yardımcı ile 1-1’i buldu. Ev sahibi takım ikinci yarıya hızlı başladı. 49’da Figueiredo ve 59’da Lima durumu 3-1’e getirdi. Maç noktayı koyan ise 63’te Piatek oldu.

Maçın geride kalan dakikalarında skor değişmedi.

Bu sonuçla 12 puana yükselen Başakşehir 17. sıraya çıktı. 13 puanda kalan Pendikspor da 16. sıraya geriledi.

Başakşehir ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Pendikspor da sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Opoku’nun derinlemesine pasında sağ kanatta defansın kontrol edemediği top, Dubois’nında müdahalesiyle Abeid’de kaldı. Ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyen Abeid’in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında defansın uzaklaştıramadığı topu Erencan Yardımcı yakın köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Bu arada karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanarak sedye ile oyun alanı dışına alınan yardımcı hakem Cemil Tunç’a sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 7 dakika duraksayan oyun, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır’ın yardımcı hakem olarak görev almasıyla tekrar başladı. Sakatlan Cemil Tunç da 4. hakem olarak görev yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.