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Başakşehir Kulübü, Ömeroğlu’nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı

Medipol Başakşehir Kulübü, altyapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu'nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güncellenme: 00:06, 24/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Başakşehir Kulübü, Ömeroğlu’nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı

Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu’na Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

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