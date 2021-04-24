Başakşehir Kulübü, Ömeroğlu’nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı

Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu’na Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.
Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/oPDHmXyS7j
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 23, 2021