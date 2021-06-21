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Başakşehir, Lucas Lima’yı kadrosuna kattı

Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Güncellenme: 17:37, 21/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Başakşehir, Lucas Lima’yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Al-Ahli forması giyen 29 yaşındaki sol bek Lucas Lima’yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir’in konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu. Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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