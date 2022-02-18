Başakşehir Rize’den üç puanla döndü, Trezeguet 320 gün sonra bir ilki başardı

Deplasmanda Rizepspor ile karşılaşan Başakşehir, rakibini mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Trezeguet, 320 gün sonra bir ilke imza atarak takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı yeni transferi Trezeguet’nin golleriyle 2-0 kazanan Başakşehir, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Başakşehir, 33. dakikada Trezeguet’nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Maçın 52. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Trezeguet, farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Başakşehir’in üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Başakşehir puanını 43’e yükseltirken, Rizespor 23 puanda kaldı.

320 GÜN SONRA BİR İLK

Mısırlı futbolcu Trezeguet, bu akşam bulduğu gollerle 320 gün sonra ilk kez bir maçta rakip ağları iki defa sarsmış oldu. Trezeguet, son olarak 4 Nisan 2021 tarihinde Aston Villa'nın evinde Fulham'ı 3-1 yendiği mücadelede aynı başarıyı yakalamıştı.

Trezeguet ayrıca, geçtiğimiz hafta da turuncu-lacivertlilerin Fatih Terim Stadı'nda, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Pizzi'nin attığı golün asistini yapmıştı.