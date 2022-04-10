Başakşehir Sivasspor’un serisine son verdi

Deplasmanda Sivasspor'u mağlup eden Başakşehir, ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken, rakibinin üç maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

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Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Ligde üç maçtır yenilmeyen Sivasspor’u 2-0 mağlup eden Başakşehir, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri Dimitrios Goutas kendi kalesine ve Deniz Türüç kaydetti.

Bu galibiyetle Başakşehir puanını 53’e yükseltirken, Sivasspor 41 puanda kaldı.

İLK GOL ERKEN GELDİ

Başakşehir, karşılaşmaya adeta 1-0 önde başladı. Henüz 3. dakika oynanırken Deniz'in ortasında Aleksic kafa ile topu altıpas çizgisine yönlendirdi. Uzaklaştırmak isteyen Goutas, hatalı hareketi ile topu kendi kalesinde buldu.

İlk yarısı 1-0 sona eren maçın 60. dakikasında Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Okaka taç açışından kazandığı topu ceza yayı önündeki Deniz'e gönderdi. Deniz'in sert şutunda top ağlarla buluştu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Başakşehir’in üstünlüğü ile sona erdi.

SERAMONİYE POLİS ÜNİFORMASI İLE ÇIKTILAR

Öte yandan Sivasspor’da futbolcular, maç öncesi seremoniye polis üniforması ile çıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da yedek kulübesine polis üniforması ile geldiği görüldü.

Yiğidolar'ın bu davranışı sosyal medyada büyük etkileşim topladı.