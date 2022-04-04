Başakşehir tek golle güldü! Yeni Malatyaspor dibe demir attı
Sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Başakşehir, dört maç sonra üç puanla tanıştı. Ligdeki 21. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise dibe demir attı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Rakibini Danijel Aleksic’in kaydettiği golle 1-0 yenen Başakşehir, galibiyet hasretine son verirken, Yeni Malatyaspor son sırada kaldı.
Bu galibiyetle Başakşehir’in puanı 50’ye yükselirken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.
Karşılaşmada 26. dakika oynanırken Başakşehir, Aleksic’in golüyle öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza sahasına girer girmez, penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait durumdaki Aleksic'in gelişine yaptığı plase vuruşta top filelere gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Başakşehir’in üstünlüğü ile sona erdi.
100. MAÇINDA ÜÇ PUANI GETİRDİ
Aleksic, İstanbul temsilcisiyle 100. maçına çıkarak dalya yaparken, 26. dakikada Trezeguet'nin pasında düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Sahada kaldığı süre boyunca etkili bir performans ortaya koyan Aleksic, 88. dakikada yerini Pizzi'ye bıraktı.
2019-2020 sezonunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Cidde takımından transfer edilen orta saha oyuncusu, Başakşehir formasıyla toplam 22 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.