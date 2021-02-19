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Başakşehir-Trabzonspor maçında muhteşem golle üç puan

Trabzonspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı İstanbul deplasmanında da sürdürdü. Başakşehir deplasmanında oldukça sıkıcı geçen karşılaşmada Yusuf Sarı'nın oyuna girer girmez attığı muhteşem gol, izleyenleri adeta uykudan uyandırdı. İstanbul'dan üç puanla dönen Trabzonspor, ligde üst üste yedinci galibiyetini aldı. Son şampiyon Başakşehir ise peş peşe beşinci mağlubiyetini aldı. Rafael, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:48, 19/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Başakşehir-Trabzonspor maçında muhteşem golle üç puan

Süper Lig’in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, düşme hattından kurtulmaya çalışan son şampiyon Medipol Başakşehir’i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Temposuz, pozisyon açısından kısır, kaleye sadece dört isabetli şutun çekildiği maçta tek gol, Yusuf Sarı’dan geldi. Oyuna girdikten bir dakika sonra muhteşem bir gole imza atan Yusuf Sarı, Trabzonspor’un galibiyet serisini sürdürmesini sağlarken, Başakşehir’in üst üste beşinci maçından da mağlup ayrılmasına neden oldu.

Trabzonspor’un 11, Başakşehir’in 9 eksikle çıktığı maç, izleyenleri adeta uyuttu. Trabzonspor kalesini ilk kez koruyan Kağan’ın sadece bir şutla karşılaştığı maçta bordo-mavililer, üç isabetli şutun birinde ağları buldu. Oldukça sıkıcı geçen maçta Başakşehir takım halinde savunma yaparken, oyunu kontrol eden Trabzonspor’un kapalı rakip savunmayı açmakta zorlandığı gözlendi. Maçtaki ilk isabetli şut 66. dakikada geldi.

BAŞAKŞEHİR POZİSYON BULAMADI

Takım halinde savunma yapan Başakşehir, son 15 dakikaya kadar hücumu neredeyse hiç düşünmedi. Savunmada uzun süre iyi dayanan ev sahibi ekip, hızlı hücuma çıkmaya çalıştığında ise yaptığı pas hataları nedeniyle pozisyon bulamadı. Tek isabetli şutunu uzatma dakikalarında bulan Başakşehir, oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Trabzonspor ise neredeyse bütün maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ancak konuk ekip de pas hızını bir türlü arttıramadığı maçta net fırsat bulamadı. Bireysel yetenek sonrası gelen tek gol maçın sonucu belirledi. Sonuç olarak iki takımın da pozisyona giremediği ve tempoyu arttıramadığı karşılaşma seyir zevki açısından tat vermedi.

MUHTEŞEM GOL

Yusuf Sarı’nın tamamen bireysel yetenekleriyle attığı gol, maçta izlemeye değer tek pozisyon olarak kayıtlara geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşla 79. dakikada öne geçen Trabzonspor, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı. Ligde üst üste yedinci galibiyetini alan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında ‘Ben de varım’ dedi. Peş peşe beşinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir ise düşme hattında kaldı.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 48 yaparken, Başakşehir 24 puanda kaldı.

 

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike (Ndayishimiye dk. 68), Deniz Türüç (Gulbrandsen dk. 39), Fernandes (Demba Ba dk. 46), Berkay Özcan, Crivelli

Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Muhammed Emin, Ponck

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet, Edgar Le, Vitor Hugo, Faruk Can Genç, Flavio, Berat Özdemir, Ekuban, Yunus Mallı (Yusuf Sarı dk. 78), Bakasetas (Atakan dk. 90+2), Djaniny (Afobe dk. 87)

Yedekler: Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Yusuf Sarı (dk. 80) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Rafael (dk. 90+4) (Başakşehir)

Sarı Kart: Crivelli, (Başakşehir), Faruk Can Genç, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Başakşehir 0-1 Trabzonspor

  • 17′ Bakasetas’ın ortasında Djaniny’nin kafa vuruşu auta gitti.
  • 24′ Ekuban'nın pasında Yunus Mallı, ceza sahasına sarktı ve kaleciden sıyrılarak topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Başakşehir savunması, Bakasetas'tan önce topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.
  • 45′ Bakasetas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu, Başakşehir savunmasına çarparak dışarı gitti.
  • 63′ Gelişen Trabzonspor atağında Yunus'un aşırtma olarak gönderdiği pası alan Bakasetas'ın ilk kontörlünün ardından yaptığı şut girişimini Başakşehir savunması önledi.
  • 66′ Djaniny'nin çekmek istediği şut Başakşehir savunmasından sekerek Bakasetas'ın önünde kaldı. Bakasetas'ın ceza sahası önünden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kontrol etti. Bu maçtaki ilk isabetli şut oldu.
  • 78′ Gulbrandsen'in ceza sahası dışına gönderdiği pasta topla buluşan Demba Ba uzaktan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
  • GOL! 79′ Kendi yarı sahasında topla buluşan Yusuf Sarı sağ kanattan bindirip 2 rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 0-1
  • 86′ Sağ kanatta topla buluşan Bakasetas, ceza sahası içindeki Yusuf Sarı'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Mert'i geçen topu çizgiden Youssef çıkardı.
  • 90+4′ Gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gulbrandsen rakibinden sıyrılıp şutunu attı ancak genç kaleci Kağan gole izin vermedi.
  • KIRMIZI KART! 90+4′ Başakşehir ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Yusuf Sarı, Rafael'in hareketi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, ikinci sarı kartını göstererek Rafael'i oyun dışında bıraktı.
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Yayınlanma Tarihi:18:04,