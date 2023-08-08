Başakşehir yeni isim sporuyla sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, RAMS Global ile takım isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, takım isim hakkı için RAMS Global ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Anlaşma ile turuncu-lacivertli takımının ismi 3 yıl boyunca RAMS Başakşehir olacak.

İstanbul’daki bir otelde düzenlenen imza törenine RAMS Türkiye Üst Yöneticisi Devran Bülbül, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Göksel Gümüşdağ, RAMS ile yaptıkları anlaşmanın önemine değinerek şöyle konuştu:

“Başakşehir bu sezon sonunda 10. yaşını kutlayacak. 10 yıl önce böyle bir otel salonunda Başakşehir AŞ'yi kurmuştuk. Başakşehir genç yaşta olmasına rağmen önemli başarıları kısa zamana sığdıran bir takım oldu. Büyük kulüplerle yarıştık. Her sene şampiyonluğu zorladık. Süper Lig şampiyonu olduk. Başarıya odaklı bir takımız. Başakşehir ve RAMS kısa sürede önemli başarılar imza attı. Eski sponsorumuza teşekkür ediyorum, Medipol ismine veda ettik. Artık RAMS Başakşehir olarak anılmaya başladık. İnanıyorum ki RAMS'la Başakşehir önemli başarılara imza atacaktır. Bunu sadece RAMS ve Başakşehir'in isim sponsorluğu olarak görmeyin, sosyal sorumluluk adına çok önemli projelerimiz olacak.”

Gümüşdağ, 1 ya da 1,5 ay içinde futbol akademilerinin açılışını yapacaklarını belirterek, “Altyapımızdaki 16-17 yaşında çocuklara dünyanın önemli takımlarından teklifler var. Türkiye'nin en önemli futbol akademisin açılışını da yakında yapacağız. Kalecimiz Deniz'e dünyanın tanınmış kulüplerinden teklifler var. Akademiye daha çok ağırlık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: İNŞALLAH BU BERABERLİK BAŞARILARLA TAÇLANIR

RAMS Global Ailesi ile Başakşehir'in birlikteliğini çok değerli bulduğunu belirten Emre Belözoğlu, “Türk futbol ekonomisini bu kadar daraldığı belki de en zor dönemlerini yaşadığı zamanda sponsorluklar çok önemli. Kendilerine Türk futboluna vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu beraberlik başarılarla taçlanır.” şeklinde konuştu.

Başakşehir'in UEFA kulüpler sıralamasında en üstte yer alan Türk kulübü olduğunun altını çizen Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

“RAMS Başakşehir'i 10 senenin 8'inde hem şampiyonluğa oynadı hem de Avrupa kupalarında ülkemiz önemli hizmetler yaptı. Başakşehir UEFA kulüpler sıralamasında 51. sırada, Avrupa'da son yıllarda Türk futbolunun en başarılı takımı RAMS Başakşehir. Bu sene de hedefimiz Avrupa kupalarında yer alabilmek için mücadele etmek ve büyük takımlara meydan okumak. Şampiyonluk Türkiye'de kolay değil. Başakşehir bunu 7. senesinde yaşadı. Gerçekçi hedefler koymak doğru ama biz yine tüm rakiplerimizle boy ölçüşmeye hazırız.”

“TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Emre Belözoğlu, “Hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda doğru oyuncular tercih etmeye çalışıyoruz. Arap yarım adasının yüksek bütçelerde oyunculara teklifler yapması, büyük takımların sansasyonel transferler yapması bizi geride kaldı gibi gösterse de doğru işler yapıyoruz. Önümüzde zamanımız var. Transferlerimiz olacaktır. Doğru şekilde takımı güçlendirmek önemli. Transferlerimiz devam edecek, çok oyuncu getirmek yerine en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beklentimiz en az 2, olabilirse 3 oyuncuyu kadroya katmak. Çok değerli oyuncuları dahil ettik. Fiziksel olarak iyi bir kamp geçirdik. Bu sene haftada 1 maç oynayacağız. En kötü Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, “Luka Milivojevic'i transfer edeceğiniz iddia edildi. Bu transferde son durum nedir?” sorusuna, “Luka ile gerçekten 15-20 gün içinde görüşme gerçekleştirdik. Rakamlar bizi zorlayıcı, elimizden geldiğince yaklaştık, o da gelmek istedi. Sonra Dubai'den teklif geldiğini söyledi. Burada artık oyuncunun kendi tercihi devreye giriyor. Biz o rakamları karşılayamayacağımızı söyledik. Oyuncu Dubai'ye imza atarsa bu süreç kapanmış olacak.” yanıtını verdi.

DEVRAN BÜLBÜL: TÜRK SPORUNA YATIRIMDA BULUNMAK GURUR KAYNAĞI

RAMS Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Devran Bülbül anlaşmadan dolayı mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“‘Galatasaray sevdalısı neden Başakşehir'e sponsor oldu?' diyebilirsiniz. Şirketimizin vizyonu doğrultusunda Türk sporuna değer katmak hedefimiz. Türk sporuna ve sporcusuna yatırımda bulunmak bizim için çok büyük gurur kaynağı. Başakşehir kısa sürede çok önemli başarılara imza atmış bir kulüp. İki kurumun kültürünü birbirine çok benzetiyorum, 3 kıtada 6 ülkede çok önemli başarılar elde etmiş bir grubuz. İki değerin bir araya gelmesi bizler için çok büyük mutluluk. Bu sezon ve gelecek sezonlarda başarılar diliyorum.” (AA)