Başakşehir yine kazandı! 10’uncu maçta 8. galibiyet Giresunspor’a karşı…

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir sahasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Son haftaların iki formda takımının Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelesinde gülen taraf 20. maçında 15. galibiyetini alarak Süper Lig tarihine geçen Emre Belözoğlu'lu Başakşehir oldu.

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Ligde son 9 maçtır kaybetmeyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Giresunspor’u da 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Son beş Süper Lig deplasmanının sadece birini kaybeden ve kalesinde iki gol gören Giresunspor, Başakşehir’e diş geçiremedi ve ilk yarıda ve ikinci yarıda kalesinde gördüğü 1’er golle kaybetti.

EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Başakşehir, Giresunspor galibiyetiyle son 10 maçta sadece 2 beraberlik alarak 26 puan toplamayı başardı. 32 puana ulaşan Emre Belözoğlu’nun ekibi zirveye biraz daha yaklaştı. Belözoğlu 20 maçta 15 galibiyet alarak Süper Lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu. Belözoğlu’ndan önce bu rekor 21 maçla Coşkun Özarı’ya aitti.

Giresunspor ise 22 puanda kalarak çıkışa geçme şansını kaybetti. Son 5 maçtan 4 galibiyet çıkaran Hakan Kutlu yönetimindeki Çotanaklar 6. maçta gülmeyi başaramadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı da yanıltıp ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya altıpas önünde iyi yükselen Diarra'nın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1

38. dakikada savunmanın arkasına sarkan Sergio'nun ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Muhammed ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.

69’da Junior Caiçara takımını öne geçiren golü atıyor. Visca’nın ceza sahasına çıkardığı topa düzgün bir vuruş yapan Caiçara düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.

78’de maçta son sözü söyleyen Edin Visca ile Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı ve 90 dakikanın skorunu belirledi.