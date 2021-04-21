Başakşehir’de 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif

Başakşehir, Kasımpaşa maçı öncesinde yapılan rutin koronavirüs testlerinde iki oyuncunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Başakşehir’de Fenerbahçe maçı öncesinde de Deniz Türüç corona virüse yakalanmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.” denildi.

Başakşehir, 36. haftasında 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.