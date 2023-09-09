Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, Emre Belözoğlu’nun ayrılmasının ardından teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Çağdaş Atan, 6 Eylül Çarşamba günü Kayserispor’daki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Başakşehir’den yapılan açıklamada, Çağdaş Atan’ın imza töreninin 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de Fatih Terim Stadı’nda yapılacağı belirtildi.
Süper Lig’de çıktığı 3 maçta da gol atmayan ve puan alamayan Başakşehir, Gaziantep FK ile birlikte ligin puansız iki takımdan biri olarak 19. sırada yer alıyor.