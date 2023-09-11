Başakşehir’de Çağdaş Atan imzayı attı! Deniz Türüç ve Berkay Özcan açıklaması

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'ın imza töreninde, takımdan ayrılması gündemde olan Berkay Özcan ve Deniz Türüç hakkında açıklamalar yapıldı.

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Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu’ndan sonra, Çağdaş Atan ile teknik direktörlük görevi için resmi sözleşme imzaladı.

Emre Belözoğlu’nun görevden ayrılmasının ardından, Başakşehir Çağdaş Atan ile anlaşma sağladı ve imza töreni düzenledi.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da katıldığı törende, Atan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Gümüşdağ törende yaptığı açıklamada, “Yeni bir dönem, yeni bir hoca. 2 yıl boyunca teknik direktörlük yapmış olan eski hoca Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür ederim. Çağdaş hocamıza ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum. Başakşehir Futbol Kulübü 10. yılını kutluyor. Başarılı bir kulüp olduk. Çağdaş hoca ile alışık olduğumuz başarılara devam edeceğimize inanıyorum. İstikrarlı bir yönetim anlayışımız bulunuyor. Yönetim kurulu ile değerlendirdikten sonra kararlarımızı alıyoruz. Doğru kararı aldığımıza inanıyoruz. Geçmişte elde ettiğimiz başarılara yine imza atacağımıza inanıyorum. Yerli ve yabancı birçok teknik direktör, bu takımı çalıştırmak istedi. Ancak biz, Çağdaş hoca ile çalışmaya karar verdik. Kendisi hedefleri olan ve futbol anlayışını beğendiğimiz bir teknik direktördür” dedi.

BERKAY ÖZCAN VE DENİZ TÜRÜÇ AÇIKLAMASI

Berkay Özcan’ın sözleşmesinin salı günü 3 yıl daha uzatılacağını belirten Gümüşdağ, transfer çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Çağdaş hoca, mevcut kadroda bulunan tüm oyunculardan memnun. Yeni oyuncular katmak istiyoruz. Leo Dubois ile ilgili bir çalışmamız yok. Hoca bilgi verdiğinde çalışmalarımıza devam ederiz. Deniz Türüç hakkında bilgim yok. Deniz’i sevdiğimiz bir oyuncu. Hoca da onu beğeniyor. Deniz’in sözleşmesini uzatmayı düşünüyoruz. Beşiktaş’tan bize herhangi bir teklif gelmedi. Cuma gününe kadar 2-3 pozisyona transfer yapmayı planlıyoruz.”

Emre Belözoğlu’nun milli takım teknik direktörlüğü ile anılması hakkında Gümüşdağ, “Milli takımın şu anda 3 maçı var. Henüz bitmiş bir durum söz konusu değil. Hepimizin Stefan Kuntz’un arkasında durması gerekiyor. Milli takım konusundaki karar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıdır. Gelecekte bir değişiklik olursa, kararı onlar verir. Oradaki durumu bilmiyorum” dedi.

ÇAĞDAŞ ATAN: “TEK YAPMAMIZ GEREKEN ÇALIŞMAK”

Çağdaş Atan, Başakşehir’de teknik direktör olarak görev almanın heyecan verici ve onur verici olduğunu belirterek, “Başkanımız ve yönetim kurulumuza gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ederim. Başakşehir, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi deneyimi olan bir kulüp. Umarım Başakşehir’i, yeniden Avrupa’da mücadele eden ve zirve yarışında olan bir kulüp yapabiliriz. Başakşehir, mevcut kadrosu ve yapılacak transferlerle tekrar zirve mücadelesi verebilecek bir yapıya sahip. Tek yapmamız gereken, her gün bir önceki günden daha çok çalışmak. Topa sahip olan, oyunu domine eden bir oyun yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

“BERKAY, SABIRSIZLIKLA ÇALIŞMAYI BEKLEDİĞİM BİR OYUNCU”

Transfer dedikoduları arasında yer alan Berkay Özcan’ın takımda kalacağını belirten Atan, “Hiçbir oyuncumuz üzerinden görüşme yapmadık. Tüm oyuncularımızı takımda tutmak istiyoruz. Başakşehir, oyuncu yetiştiren ve satan bir kulüp. Altyapıdan da faydalanmayı planlıyoruz. Başakşehir, rekabet ederken aynı zamanda oyuncu yetiştirecek. Berkay, sabırsızlıkla çalışmayı beklediğim bir oyuncu. Umarım o da bize gerekli cevabı verir. Çok kaliteli bir oyuncu” dedi.

“HIZLI OYNAYAN BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ”

Başakşehir’de oluşturmak istediği futbol felsefesini de açıklayan genç teknik direktör, “Bir takımın nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Hızlı oynayan, agresif baskı yapan, her zaman hücum düşünen, hızlı oyun dönüşlerini iyi yapabilen bir takım kurmak istiyoruz. Bu, hızlı hücumlar yapabilmek ve defans organizasyonunu oluşturabilmek anlamına geliyor. İnşallah bu felsefeyi takıma yerleştirip, sahaya yansıtabiliriz” dedi.

“KAMP YAPMAYA KARAR VERDİK”

Takımın eksikleri ve takviyeler hakkında Atan şunları belirtti:

“Takımın belli bir ritmi var. Bizim gelmemizle beraber bu ritim değişecek. Bu nedenle, ilk olarak teknik ekibimizle birlikte futbolcularımıza ne istediğimizi anlatmaya çalışacağız. Ardından, lige hazırlık için kamp yapmaya karar verdik. Hangi oyuncularımızın kadroda kalacağına ve kimlerin gideceğine karar verip, transfer çalışmalarını sürdüreceğiz. Eksik gördüğümüz mevkileri belirleyip, o bölgelere transfer yapacağız. İnşallah, ligin ikinci yarısına hazır bir şekilde gireceğiz. Bizim işimiz, 3 puan almak için her maçın sonuna kadar mücadele etmek. İnşallah, lig sonunda hedeflediğimiz yerde oluruz” dedi.