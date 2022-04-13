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Başakşehir’de Efe Arda Koyuncu ile profesyonel sözleşme

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Başakşehir’de Efe Arda Koyuncu ile profesyonel sözleşme

Başakşehir, altyapısında yetişen Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Genç oyuncunun imza töreninde Asbaşkan Mustafa Eröğüt ve Altyapı Direktörü Nedim Yiğit yer aldı.

Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Efe Arda Koyuncu'ya sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.

U17 Milli Takımı’nın formasını 13 kez giyen Temmuz 2005 doğumlu Efe Arda Koyuncu, stoper mevkisinde mücadele ediyor.

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