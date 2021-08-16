SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Başakşehir’de Rafael ile yollar ayrıldı

Başakşehir Kulübü, deneyimli futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Başakşehir’de Rafael ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Turuncu lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Rafael, 2020-2021 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olmuş ve toplamda 28 resmi maçta forma giyerek 1 asiste imza atmıştı.

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçında tek gol İlginizi Çekebilir Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçında tek gol
Alanyaspor Başakşehir Futbol istanbul transfer