Başakşehir’de Rafael ile yollar ayrıldı

Başakşehir Kulübü, deneyimli futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

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Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Turuncu lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Rafael, 2020-2021 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olmuş ve toplamda 28 resmi maçta forma giyerek 1 asiste imza atmıştı.